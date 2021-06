Skam Italia: Netflix rinnova la serie per la quinta stagione! Arriverà nel 2022

Skam Italia ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di fare tv, e visto il grande successo ottenuto da questa serie, Netflix ha deciso di rinnovarla per un'ulteriore quinta stagione che sarà disponibile a partire dal 2022.

Ritroveremo ancora una volta il gruppo di ragazzi romani, raccontati ancora fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, in cui molti giovani nel corso degli anni sono riusciti ad immedesimarsi. Skam Italia è considerato in modo unanime tanto dalla critica italiana quanto da quella internazionale uno dei migliori adattamenti realizzati, non solo per il linguaggio utilizzato ma soprattutto per il particolare approccio ai temi trattati, sempre puntuale e mai banale. Due elementi questi, che hanno permesso una piena identificazione da parte del pubblico.

La quinta stagione di Skam Italia arriverà dunque a ben due anni di distanza dalla stagione precedente, approdata su Netflix nel maggio del 2020. Riprenderemo le storie dei ragazzi del liceo J.F. Kennedy di Roma li dove le abbiamo lasciate, tra storie d'amore, intrighi, delusioni amicizie tradite e molto altro ancora. Ogni stagione rappresenta una sorta di seduta psicanalitica per adolescenti, tra sentimenti, social e stati d'animo difficili da esternare per i giovani d'oggi che abitano un mondo tanto complesso nel pieno della globalizzazione. Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Skam Italia 4.