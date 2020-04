Skam Italia: quando arriva su Netflix la quarta stagione?

Come abbiamo visto nell'ultimo trailer di Skam Italia, l'atteso show è giunto alla sua quarta stagione, riuscendo così a superare una prima cancellazione, per poi venire rinnovata per una nuova serie di puntate inedite e approdare nel catalogo di Netflix. Scopriamo quando potremo vedere i prossimi episodi.

Manca ormai meno di un mese alla data attesa dai fan, che dovranno aspettare il prossimo 15 maggio, giornata in cui la stagione farà il suo debutto nel catalogo di Netflix e di Tim Vision. Rivedremo quindi il nutrito cast di protagonisti, giovani ragazzi che frequentano il liceo classico J.F.K. di Roma, nel cast saranno presenti Beatrice Bruschi, Mehdi Meskar, Ludovica Martino, Federico Cesari e Benedetta Gargari. La protagonista di questa stagione sarà l'interprete di Sana, nel corso delle puntate vedremo quindi le sue difficoltà nel relazionarsi con se stessa e le sue amiche e la nascita del suo interesse per Malik, amico del fratello.

A curare la versione italiana della serie teen nata in Norvegia, sarà sempre Ludovico Bessegato, regista che ha ricevuto numerosi elogi per il modo in cui sono state trattate le tematiche vicine al mondo degli adolescenti italiani. Per chiudere vi segnaliamo un nostro articolo su alcune curiosità di Skam Italia.