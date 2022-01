Skam Italia: il regista conferma la fine delle riprese della Stagione 5!

Nelle ultime ore Tiziano Russo ha confermato la fine delle riprese della quinta stagione di Skam Italia, serie remake dell'omonima norvegese considerata tra i prodotti di punta del nostro paese e tra i migliori a rivolgersi alla fascia d'età adolescenziale per il linguaggio utilizzato. Adesso si aspetta solo l'annuncio dell'arrivo su Netflix.

Con un post e una foto pubblicati su Instagram, Russo ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto sul set della quinta stagione, concludendo che d'ora in avanti sarà occupato con la post-produzione: "Abbiamo concluso le riprese di #skamitalia5 🤞Grazie a @cross.x.productions e @netflixit. Grazie a chi ha dato tutto, alla mia troupe. A @ludovicobessegato per il passaggio del testimone e la fiducia. Alle ragazze e i ragazzi che sono il cuore di #skam. La lista dei nomi è davvero lunga e troverò il modo di ringraziarvi tutti. Ora scappo in post 💛 #skamitalia #skamitalia5 #netflix".

Nella quinta stagione la serie tornerà a raccontare le storie del gruppo di studenti romani, scegliendo ancora una volta un approccio fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.

Dopo l'uscita della precedente stagione, avevamo visto le reazioni del cast di Skam Italia alla vista degli episodi della stagione 4. Il cast della quinta stagione è composto dai confermatissimi Federico Ceasri, Beatrice Bruschi, Francesco Centorame, Martina Lelio, Giancarlo Commare, Ludovia Martino, Rocco Fasano, Ibrahim Keshk, Mehdi Meskar, Ludovico Tersigni, Greta Ragusa, Pietro Turano e Nicholas Zerbini. Le new entry sono invece Lea Gavino, nel ruolo di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Le riprese della quinta stagione di Skam Italia erano cominciate nel novembre dello scorso anno. Il rinnovo di Skam Italia era arrivato invece nel giugno 2021 con l'arrivo dei nuovi episodi previsto per questo 2022, a due anni di distanza dalla quarta stagione.