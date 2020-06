Skam Italia, torna con una seconda edizione virtuale la Share The Love Convention

Sabato 13 e Domenica 14 giugno, sarebbe dovuta tornare a Milano con una seconda edizione la Share The Love Convention. Dopo il successo di Skam Italia 4, erano molte le attività che il pubblico avrebbe dovuto condividere con gli attori.

In origine erano state annunciate sessioni di Q&A, sessioni fotografiche (Foto OP), sessioni di autografi e Meet&Greet esclusivi per un numero limitato di fortunati. Ma a causa del covid, molte cose sono cambiate.

La convention vera e propria è stata rimandata a data da destinarsi ma, per gli Skam addicted non resteranno del tutto a bocca asciutta. Ottanta fortunati fan potranno comunque partecipare a un’esclusiva video-call svolta attraverso la piattaforma Zoom con gli attori di SKAM Italia e SKAM France.

A questa video-call prenderanno parte Beatrice Bruschi, Rocco Fasano, Greta Ragusa, Nicholas Zerbini e Axel Auriant quest'ultimo proveniente dalla versione francese della serie. Per accaparrarsi l'accesso a questa straordinaria ed imperdibile attività bisognerà essere molto veloci e possedere un pass per Share The Love Con 2. Anche se solo virtualmente, sarà possibile riabbracciare i proprio beniamini, e godersi un'ora di puro divertimento, svago e sorrisi per mettere per un po' da parte il difficile momento che stiamo vivendo.

Il cast di Skam Italia si era già riunito online per commentare insieme la quarta stagione della serie pubblicata da Netflix e Tim Vision.