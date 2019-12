Skam Italia tornerà su Netflix con la quarta stagione

Con una notizia pubblicata su La Stampa nelle scorse ore e poi confermata da Netflix, è stato annunciato il ritorno di Skam Italia, dopo la sospensione di qualche mese fa che aveva scontentato i fan dello show e lo sceneggiatore e regista Ludovico Bessegato. Grazie alla collaborazione tra TIM Vision e Netflix, la serie riprenderà il suo percorso.

Da gennaio 2020 su Netflix verranno pubblicate le prime tre stagioni, a cui seguirà il caricamento della quarta stagione.

La situazione sembrava in stallo dopo che lo stesso Bessegato aveva dichiarato che il player con il quale TIM Vision era in contatto si era rifiutato di co-produrre una quarta stagione dello show.

Ora è arrivata la conferma da parte di Netflix con un post su Instagram. Skam Italia era stata sospesa lo scorso agosto e ora è pronta a tornare nell'anno nuovo.

Skam Italia è una serie remake della norvegese Skam e tratta le vicende giornaliere di alcuni studenti di un liceo di Roma.

Lo show è stato uno dei titoli italiani più apprezzati degli ultimi anni, creando uno zoccolo duro di appassionati che ha seguito passo per passo le avventure e le difficoltà quotidiane dei protagonisti.

Nel cast della serie figurano giovani attori come Ludovica Martino, Federico Cesari, Benedetta Gargari e Ludovico Tersigni.

In uno speciale pubblicato su Everyeye lo scorso anno vi avevamo spiegato cos'è e perchè Skam Italia sta rivoluzionando la tv italiana.