Skeet Ulrich e Marisol Nichols lasceranno Riverdale al termine della quarta stagione

Sembra proprio che Jughead e Veronica dovranno dire addio a Papà e Mamma, perchè F.P. Jones e Hermione Lodge a.k.a. Skeet Ulrich e Marisol Nichols lasceranno presto Riverdale.

"Sono incredibilmente grato per gli amici che ho trovato sul set di Riverdale e mi mancherà vedere tutti ogni giorno. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo di persone di così gran talento, sia davanti che dietro la telecamera. Ma ho deciso che è arrivata l'ora di andare avanti e esplorare nuove opportunità" he dichiarato l'interprete di F.P. Jones, il padre di Jughead (Cole Sprouse), che è andato dall'essere il genitore perennemente assente e costantemente invischiato in qualcosa di illegale che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Riverdale, al diventare il nuovo e rispettabile sceriffo della città, oltre che un padre migliore per Juggie... e Archie (K.J. Apa).

"Ho avuto un'esperienza magnifica nel portare sullo schermo Hermione Lodge e lavorare con questo incredibile cast che è diventato la mia famiglia. Abbiamo passato così tanti bei momenti insieme, tra gli alti e i bassi dello show. E abbiamo davvero i migliori fan che si possano desiderare. Ma sono eccitata all'idea di iniziare un nuovo capitolo scoprire cosa mi riserva il futuro" ha affermato invece l'attrice che dà il volto a Hermione Lodge, la madre di Veronica (Camila Mendes), che ha avuto un percorso inverso rispetto a F.P.: se il primo è infatti riuscito a sconfiggere la maggior parte dei suoi demoni, Hermione ha continuato a complottare e ideare stratagemmi (illegali) dopo stratagemmi assieme (e contro) il marito Hiram (Mark Consuelos).

Non è ancora stato reso noto come usciranno di scena i personaggi, ma solo che accadrà sul finire della quarta stagione.

Il prossimo episodio della quarta stagione di Riverdale, Chapter Seventy-One: How To Get Away With Murder, andrà in onda mercoledì 26 febbraio su The CW.