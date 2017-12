Skeet Ulrich vorrebbe che Neve Campbell, la star di Scream, si unisse al cast di Riverdale

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni del portale d’informazione TV Line, l’attore, che in Riverdale interpreta, ha rivelato che vorrebbe nel cast anchenel panni della madre di

I due attori avevano già recitato assieme nel primo capitolo della quadrilogia di Scream, dove interpretavano rispettivamente la protagonista Sidney Prescott ed il suo fidanzato psicopatico Billy Loomis. Rilasciata nel lontano 1996, la pellicola diventata è un cult del genere slasher.



Dal momento che Riverdale vanta la partecipazione di molti attori noti negli anni ’90, la Campbell sarebbe un’eccellente aggiunta. D’altronde, il cast annovera già la presenta di Madchen Amick (Twin Peaks) nei panni di Alice Cooper, ed il rubacuori Luke Perry (90210) nel ruolo di Fred Andrews. Inoltre, Molly Ringwald interpreta invece Mary Andrews, la madre di Archie.



Menzionata più volte in Riverdale, la madre di Jughead non è mai comparsa nel serial. Vive a Toledo con la sorellina Jughead, Jellybean, il cui vero nome -nei fumetti- è Forsythia. Dopo l’arresto del padre, accusato dell’omicidio di Jason Blossom (Trevor Stines) nel corso della prima stagione dello show, Jughead ha cercato di lasciare il paese per vivere con sua madre, ma questa non l’ha accolto in casa propria.



Riverdale tornerà il 17 gennaio sulla rete statunitense The CW e il prossimo episodio introdurrà finalmente un "nuovo" personaggio molto atteso dai fan!