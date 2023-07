Skeleton Crew, l'autore anticipa: 'Sarà un'avventura di Star Wars per tutte le età'

Dopo essere stato spesso definito come una sorta di "I Goonies nello spazio", ci ha pensato direttamente il co-creatore della nuova serie Star Wars, Skeleton Crew, ad anticipare che tipo di serie ci aspetta prossimamente su Disney+. Questa sarà ambientata nella stessa timeline di The Mandalorian, anche se avrà il tipico tono dei film della Amblin.

Anche la premessa, anticipata da Jon Watts, ha un che di spielberghiano: Skeleton Crew è "la storia di un gruppo di bambini di circa 10 anni di un piccolo pianeta che si perde accidentalmente nella galassia di Star Wars. Ed è la storia del loro viaggio per ritrovare la strada di casa".

"Il tono di Skeleton Crew è quello dell'avventura", ha detto Ford a EW. "Volevamo che fosse molto divertente. Ma naturalmente, insieme all'avventura c'è anche il rovescio della medaglia, ovvero il pericolo. E quando i ragazzi sono in pericolo, la situazione è ancora più difficile. Quindi abbiamo giocato con questo aspetto, ma nel complesso volevamo che fosse solo un'avventura divertente".

Nonostante il cast di giovani personaggi interpretati da Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith e Ryan Kiera Armstrong, Skeleton Crew sarà un prodotto "per tutte le età", ha aggiunto Ford. "Quando abbiamo detto a Kathy Kennedy che volevamo adottare il tono della Amblin, che lei ha perfezionato nel corso degli anni, lei ci ha risposto che non avevano mai pensato a questi film come a film per bambini. Si dà il caso che parlino di bambini, della storia di un bambino che vive un'avventura. Quindi potrebbe essere indirizzato a chiunque".

Proprio allo stesso modo della mamma single Mary Taylor in E.T. o dei cattivi adulti pasticcioni dei Goonies, ci sarà ovviamente una presenza adulta sotto forma del misterioso personaggio sensibile alla Forza di Jude Law.

"È qualcuno che i bambini incontrano nel loro viaggio per tornare a casa. È come gran parte del mondo che sperimentano: contraddittorio, a volte un luogo di ristoro e altre volte un luogo pieno di pericoli", aveva anticipato Law. "Dato che è attraverso gli occhi [dei bambini] che lo guardiamo, a volte c'è una sorta di relazione stupida tra i bambini e gli adulti. E poi altre volte è davvero molto oscuro e spaventoso, che credo sia il punto di vista del mondo per moltissimi undicenni".

Skeleton Crew dovrebbe arrivare in streaming su Disney+ entro la fine dell'anno, ma prima sarà la volta di Ahsoka, previsto per il 23 agosto.