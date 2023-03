Skeleton Crew: i Daniels, Premi Oscar per EEAAO, firmano un episodio della serie Star Wars

A poco più di una settimana dalla loro vittoria ai Premi Oscar 2023 con Everything Everywhere All at Once, l'Hollywood Reporter ha confermato che i Daniels hanno diretto un episodio di Skeleton Crew, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars e con protagonista Jude Law. La serie si svolgerà nella stessa timeline di The Mandalorian.

Le riprese di Skeleton Crew sono iniziate durante l'estate scorsa e si sono concluse negli ultimi mesi, ma come per tutti i progetti riguardanti Star Wars, lo show è stato avvolto nella segretezza, con i registi che finora non sono stati annunciati, se non alcuni. L'elenco completo dei registi della terza stagione di The Mandalorian, ad esempio, è stato rivelato solo dopo la pubblicazione di un trailer due mesi prima della diffusione della prima puntata.

Non è chiaro se i Daniels abbiano diretto un solo episodio o più episodi di Skeleton Crew. La Lucasfilm non ha ancora commentato nulla sulla notizia, riportata per la prima volta dal sito One Take News.

Skelton Crew è il prossimo show Star Wars di Disney+ caratterizzato dalla presenza di Jude Law e del regista della trilogia di Spider-Man di Tom Holland, Jon Watts. È incentrato su un gruppo di ragazzi sperduti nella galassia che cercano di ritrovare la strada di casa. La serie, ambientata nell'era della Nuova Repubblica, è prodotta esecutivamente dagli stessi autori di The Mandalorian, ovvero Jon Favreau e Dave Filoni.

I Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) hanno portato a casa tre Oscar per Everything Everywhere All at Once: migliore sceneggiatura originale, miglior regia e miglior film. Il film di A24 ha vinto anche come miglior attrice (Michelle Yeoh), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior montaggio (Paul Rogers), per un totale di 7 Premi Oscar su 11 candidature.

Non è ancora stata comunicata una data d'uscita per Skeleton Crew, ma dovrebbe approdare su Disney+ entro il 2023.