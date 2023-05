Skeleton Crew: ecco quanti episodi avrà la serie Star Wars con Jude Law protagonista

Mentre manca ancora molto al suo arrivo su Disney+, prima infatti sarà la volta di Ahsoka, prevista per il prossimo agosto, scopriamo qualche dettaglio in più circa Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian e che avrà per protagonista Jude Law. Infatti, è stato svelato il numero di episodi.

Secondo un nuovo annuncio sul sito della WGA, la prima stagione di Star Wars: Skeleton Crew sarà composta da otto episodi. Non si tratta certo di una novità assoluta per le serie televisive di Star Wars, dato che anche The Mandalorian, Ahsoka e la serie ambientata nell'Alta Repubblica The Acolyte saranno tutte composte da otto episodi.

Lo show seguirà un gruppo di ragazzi smarriti che cercano di ritrovare la strada di casa e avrà come protagonista Jude Law in un ruolo importante ma misterioso.

"Jon Watts è venuto da me, desideroso di fare una sorta di Goonies in Star Wars", ha dichiarato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration dello scorso anno. "Inutile dire che ho detto di sì. E così si è evoluto da questo tipo di entusiasmo nel voler raccontare storie in questo spazio".

Già in precedenza, Jon Favreau aveva parlato del tono spielberghiano di Skeleton Crew.

"Abbiamo questo prodotto così giovanile, dal sapore Amblin, con attori giovani, che sono cresciuti nel mondo di Star Wars e sono esposti all'avventura", ha dichiarato Favreau a proposito di Skeleton Crew durante una conversazione con Entertainment Weekly. "I pupazzi, i costumi, le immagini, il mondo che viene ampliato. E ora mi tocca scrivere la prossima stagione di Mandalorian con tutti questi nuovi personaggi, nuove location e nuove creature... C'è questo gruppo coeso di storie che vengono raccontate grazie a tutti questi registi che stanno contribuendo".