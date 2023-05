Skeleton Crew, Jon Favreau assicura: 'Il tono spielberghiano è perfetto per Star Wars'

Dopo la conclusione di The Mandalorian 3, i fan di Star Wars non dovranno aspettare molto prima della prossima serie di Star Wars. Ad agosto sarà la volta di Ahsoka con Rosario Dawson protagonista assoluta, mentre successivamente arriverà Skeleton Crew, che il produttore Jon Favreau ha sì descritto come "spielberghiana", ma perfettamente coerente.

Favreau e il creatore di Ahsoka Dave Filoni hanno recentemente preso parte al podcast Dagobah Dispatch di Entertainment Weekly per parlare di tutti i prossimi progetti di Star Wars a cui stanno lavorando, tra cui proprio Skeleton Crew di Jon Watts e Christopher Ford.

Dato che la prossima serie Disney+ pare sia ispirata ai film degli anni Ottanta come I Goonies, a Favreau è stato chiesto in che modo il tono spielberghiano di Skeleton Crew si sarebbe adattato a un prodotto più d'azione e drammatico come The Mandalorian e in generale all'universo di Star Wars: "Una delle cose che ci piacciono di più degli show a cui abbiamo lavorato è che il tono di ogni episodio, e in alcuni casi di ogni serie, riflette davvero il narratore che c'è in ogni filmmaker", ha spiegato Favreau.

Favreau ha continuato: "Quindi in The Mandalorian ci sono molti toni e stili diversi. Anche se la scrittura è coerente in tutti gli episodi, i diversi registi portano prospettive diverse. E quindi si spera che ogni episodio sia diverso, anche se dovrebbe essere affiancato l'uno all'altro". Favreau ha spiegato come questa filosofia sarà maggiormente riscontrabile in Skeleton Crew "perché ci sono Watts e Ford e un'intera serie di registi meravigliosi - alcuni hanno già lavorato con noi in passato, altri no. E così ogni episodio avrà un'atmosfera tutta sua".

Oltre a essere co-showrunner di Skeleton Crew insieme a Ford, Watts dirigerà un episodio della prossima serie di Star Wars. Dopo aver appreso che i registi premio Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) erano stati scelti per dirigere un episodio, Lucasfilm ha confermato alla Star Wars Celebration 2023 che il duo di registi, così come David Lowery, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung e Jake Schreier, dirigeranno gli episodi di questa prima stagione di Skeleton Crew. Per Howard e Chung si tratterà di un ritorno nella galassia lontana lontana, dopo che in precedenza avevano diretto alcuni episodi della terza stagione di The Mandalorian.

Favreau ha anche sottolineato che Star Wars non è mai stato confinato in un solo genere, il che significa che il tono spielberghiano di Skeleton Crew non sarà fuori luogo finché lo show riuscirà a "far percepire di essere Star Wars". Ha spiegato che "quando la gente pensa a Star Wars come a un genere, in realtà si tratta di una serie di sottogeneri all'interno del genere Star Wars. Poiché queste sono state le influenze di [George Lucas], si può pensare a un western, a un film sulla Seconda Guerra Mondiale, a un film sui samurai. E così si potevano superare i limiti".

Quindi, anche se Skeleton Crew potrebbe non assomigliare a The Mandalorian, Favreau ritiene che entrambi gli show possano comunque coesistere nella stessa galassia: "Finché si aderisce a una certa estetica, e siamo tutti d'accordo sul fatto che si sente che è Star Wars, c'è molto spazio per il modo in cui ci si possono variare alcune cose".