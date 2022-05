Skeleton Crew, Jude Law protagonista di una nuova serie tv di Star Wars targata Disney+

Solo belle notizie dalla Star Wars Celebration: dopo il primo trailer di Andor adesso ci giunge anche l'annuncio di una nuova serie tv di Star Wars che approderà su Disney+, Skeleton Crew, e avrà Jude Law tra i suoi protagonisti.

Dopo aver interpretato Albus Silente in Animali Fantastici, Jude Law continua la sua avventura nei grandi franchise addentrandosi nel mondo di Star Wars.

L'attore sarà infatti tra i protagonisti di Skeleton Crew, la nuova serie tv di Disney+ ambientata nell'universo di George Lucas annunciata proprio in queste ore durante il grande evento dedicato ai fan di Star Wars.

Poco ancora sappiamo riguardo alla trama, se non che sarà ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi, quindi durante la ricostruzione che segue la caduta dell'Impero (come per The Mandalorian), e dovrebbe trattarsi di una storia molto simile nei toni a quelle dei film coming-of-age d'avventura anni '80, "una versione galattica del classico film della Amblin". Inoltre, delle descrizioni di casting sembrerebbero indicare la presenza du quattro bambini tra gli 11 e i 12 anni. Sul ruolo di Law, invece, non abbiamo informazioni.

Skeleton Crew nasce da un'idea del regista della trilogia di Spider-Man del MCU Jon Watts, che ne è produttore assieme a Chris Ford (sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming), Jon Favreau e Dave Filoni.