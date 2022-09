Skeleton Crew: prime immagini della serie Disney+ con Jude Law!

Dopo il trailer di Andor e le nuove immagini di Ahsoka, al D23 è la volta di Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars con protagonista Jude Law ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi, quindi proprio come The Mandalorian durante la ricostruzione che segue la caduta dell'Impero.

Skeleton Crew avrà un budget elevatissimo e dunque è davvero tanto l'hype intorno a questa produzione descritta come la storia di quattro bambini di un piccolo pianeta che si perdono nella vastità dello spazio. Come sottolineato in precedenza da Jon Watts, questo show mostrerà un punto di vista unico per il franchise di Star Wars, mostrando quelle che sembrano essere avventure straordinarie ma su una scala molto più ridotta del solito, non diversamente da quando già accaduto con i film sugli Ewok della continuity Legends.

Naturalmente, visto il cast di tutto rispetto sia dietro che davanti la macchina da presa, le aspettative sono davvero elevatissime su Skeleton Crew. La presenza di quattro bambini però non devono confondere il pubblico, questa infatti sarà tutto meno che una serie per i più piccoli. Strizzerà però di certo l'occhio ai soliti nostalgici visto che i suoi riferimenti narrativi sono i Goonies, però in formato spaziale.



