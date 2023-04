Skeleton Crew, tra i registi anche Bryce Dallas Howard e Jon Watts!

Quale occasione migliore dello Star Wars Celebration per capire qualcosa in più di ciò che sarà del futuro prossimo del franchise? Tra Ahsoka, The Mandalorian e i nuovi film annunciati, dunque, ecco spuntare Skeleton Crew, la serie con Jude Law della quale Lucasfilms ci ha appena mostrato un breve footage.

Lo show le cui riprese sono terminate lo scorso gennaio ci è stato presentato durante l'evento londinese insieme al suo giovanissimo cast e, ovviamente, a uno Jude Law in gran forma: contestualmente, Lucasfilms ha anche ufficializzato i nomi dei registi coinvolti, tra i quali troviamo, oltre ai già annunciati Daniels freschi vincitori di Oscar con Everything Everywhere all at Once, anche David Lowery, Bryce Dallas Howard, Jon Watts, Jake Scherier e Lee Isaac Chung.

Una rosa di tutto rispetto per una serie che, stando a quanto possiamo intuire dal filmato mostratoci in queste ore, si muoverà in un mood che richiama un po' quello dei Goonies, con una trama di matrice avventurosa che sembra voler strizzare l'occhio proprio alle celebri produzioni per ragazzi degli anni '80 e '90. A Jude Law, che nella serie interpreterà un Jedi, è stato affidato il compito di presentarci i giovani protagonisti Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith.