Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars ha patito gravi problemi di produzione

Il 2023 sarà un anno a dir poco ricco per i prodotti dell'universo di Star Wars. Non solo la terza stagione di The Mandalorian, ma vedremo anche le serie su Ahsoka e la seconda stagione di The Bad Batch. Nel corso del prossimo anno dovrebbe arrivare in streaming anche Skeleton Crew, che però avrebbe incontrato alcune difficoltà produttive.

Secondo alcuni nuovi report, Star Wars: Skeleton Crew ha affrontato un periodo difficile per quanto riguarda le riprese principali, con ampi cambi di troupe e altri problemi logistici. La notizia originale proviene da Making Star Wars, le cui fonti hanno riferito che i membri della troupe "si sono sentiti poco apprezzati, usa e getta e non rispettati".

"Per ribadire, la troupe ha passato un brutto periodo in questa produzione. A quanto pare, l'ambiente di lavoro non era dei migliori", ha riferito uno dei siti principali a tema Star Wars. "Detto questo, la troupe è magnifica e lo show non ne risentirà. Il lavoro è stato portato a termine. Sono professionisti. Ma immagino che con il turnover ci possano essere altre storie in arrivo. In questo caso la troupe ha sofferto, il progetto no. E siamo grati per il loro lavoro, quindi grazie Skeleton 'crew'!".

Star Wars: Skeleton Crew racconterà la storia di quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che dovranno cercare di ritrovare la strada di casa, capitanati dall'unico adulto del gruppo, Jude Law. Ravi Cabot-Conyers e Kryiana Kratter di certo rispondono all'identikit dei giovani protagonisti della storia, descritta in precedenza come una sorta di 'Goonies nello spazio di Star Wars'. Al momento non ci sono conferme ufficiali, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Skeleton Crew non ha ancora una data d'uscita, ma sarà anticipata da The Mandalorian 3 e da Ahsoka, che arriveranno nel corso del 2023. Un altro appuntamento con la saga di Star Wars, mentre è attualmente terminata la programmazione della nuova serie Andor, sarà quello con la seconda stagione di The Bad Batch 2 in arrivo il 4 gennaio 2023.