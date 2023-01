Skeleton Crew: terminate le riprese della serie Star Wars con Jude Law

Come confermato da un post pubblicato su Instagram, sono terminate le riprese di Skeleton Crew, la nuovissima serie ambientata nell'universo di Star Wars con protagonista Jude Law e che è stata descritta a più riprese come una sorta di Goonies della galassia lontana lontana. Adesso ci sarà la post-produzione con il debutto fissato per quest'anno.

Il coordinatore degli stunt George Cottle ha condiviso un video su Instagram per celebrare il momento della fine delle riprese e in più ha aggiunto come didascalia: "Terminate le riprese di Skeleton Crew!!! Ancora una volta ho avuto la fortuna di essere circondato da alcuni degli stunt più incredibili con cui abbia mai lavorato!!! Sono stato così fortunato a lavorare con tutti voi! Grazie per tutto il vostro duro lavoro e la vostra dedizione! Sono così eccitato per questo progetto!".

Anche la controfigura Juliana Potter ha condiviso sulle sue Instagram Stories un messaggio dopo le riprese: "Mi mancherà la mia famiglia di stunt di Star Wars: Skeleton Crew. Sono così grata. Non vedo l'ora che il mondo veda cosa abbiamo preparato".

La nuova serie spin-off di Star Wars è stata annunciata nel maggio 2022 durante la convention di Star Wars ad Anaheim per celebrare la saga creata da George Lucas. Durante la sua produzione, Skeleton Crew ha sofferto di alcuni problemi, ma il tutto sembra essersi risolto per il meglio.

Diretta da Jon Watts e sceneggiata da Christopher Ford, Star Wars: Skeleton Crew si svolgerà nella stessa linea temporale di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Watts ha dichiarato che la nuova serie parla di "un gruppo di ragazzi di circa dieci anni che si perdono nell'universo di Star Wars". Il regista ha anche sottolineato che, sebbene la serie avrà come protagonisti quattro bambini, "non è uno show per bambini".

Jon Favreau e Dave Filoni sono anche produttori esecutivi di Skeleton Crew. Il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno sulla piattaforma digitale Disney+. Ricordiamo che la prossima serie Star Wars ad arrivare in streaming sarà la terza stagione di The Mandalorian, il 1° marzo 2023. Se non l'avete ancora fatto, recuperate il trailer di The Mandalorian 3.