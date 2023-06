Skull Island, è scontro tra Kong e gli altri mostri dell'isola nel nuovo trailer!

In questo periodo di quiete per quanto riguarda la saga cinematografica, Kong non è intenzionato a starsene tranquillo: su Netflix è infatti in arrivo Skull Island, la serie animata che ci porterà ancora una volta a spasso per l'isola popolata dai kaiju più minacciosi, terrificanti e proprio per questo più amati al mondo.

A qualche settimana dal breve teaser di Skull Island, Netflix ha dunque deciso di concederci uno sguardo più approfondito con questo nuovo trailer della durata di quasi tre minuti, durante il quale possiamo non solo fare la conoscenza del gruppo di protagonisti della serie, ma anche dare uno sguardo a Kong e ai suoi "amici" mostri che imperversano per l'isola.

La serie seguirà dunque le avventure di un gruppo di avventurieri ritrovatisi su Skull Island dopo aver soccorso una misteriosa naufraga in mare aperto: qui i nostri faranno la conoscenza non solo di Kong, ma anche di tutti quegli enormi bestioni che non tarderanno a scontrarsi con il mastodontico protagonista assoluto del franchise.

Un trailer che ci permette dunque d'intuire quali saranno le atmosfere di questa prima serie animata della saga: cosa ne dite? Vi sembra che le premesse siano buone? Diteci la vostra nei commenti! Skull Island, vi ricordiamo, farà il suo esordio su Netflix il prossimo 22 giugno.