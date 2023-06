Skull Island, ecco il Trailer della serie Animata su Kong

Skull Island è fortemente inspirata alla pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2017. I protagonisti, sono un gruppo di esploratori partiti per salvare una donna di nome Anne. Durante il viaggio però essi si ritrovano per fortuna, o per sfortuna nell’isola di Skull Island.

Kong si sta ancora leccandosi le ferite dalla lotta contro Godzilla nel recente crossover, ma il sovrano di Skull Island sta cercando di tornare su Netflix quest'estate con la nuova serie animata, Skull Island.

Mentre il primate gigante non combatterà contro l'attuale re dei mostri, la serie in arrivo dovrebbe introdurre alcune nuove bestie selvagge che Kong dovrà combattere. Ora, un nuovo trailer ha dato ai fan di Kaiju uno sguardo più da vicino non solo a Kong, ma anche ai personaggi umani che popoleranno la produzione di Legendary riportando i fan nel Monsterverse.

Il trailer potete trovarlo come sempre, in calce alla notizia. Se siete curiosi però potete anche leggere la nostra recensione di Godzilla vs Kong.

Powerhouse Animation è pronta a dare vita a questa nuova storia, con lo studio forse meglio conosciuto per il suo lavoro su titoli come Castlevania e Masters of The Universe: Revelation sul servizio di streaming Netflix.

Con il MonsterVerse di Legendary che ha in programma alcuni grandi live-action in futuro, deve ancora essere visto quali elementi si faranno strada nella serie animata di Skull Island. Dall'ultimo trailer, è chiaro che Kong sta cercando di abbattere un bel po' di bestie.

Gli studios sarebbero infatti già a lavoro su un sequel che Godzilla vs Kong, attualmente in lavorazione.

Non resta quindi che scaldare i motori e gli animi, una vera invasione di mostri ci attende all'orizzonte.