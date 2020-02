Sky ha anticipato di un'ora il vincitore di Sanremo 2020?

Negli ultimi minuti sta circolando sul web una fotografia scattata da tantissimi spettatori di Sky TG24 strettamente collegata a Sanremo 2020. La pay tv infatti potrebbe aver anticipato il vincitore del Festival.

Come vi mostriamo nell’immagine in calce, infatti, nei titoli del tg di Sky è comparsa una breaking news contenente il vincitore di Sanremo 2020, che dovrebbe essere Diodato.

Poco fa Amadeus ha annunciato che i terzi classificati sono i Pinguini Tattici Nucleari: in lizza ci sono Gabbani e Diodato. Tra poco le conferme di rito.

Il televoto è stato chiuso quasi da un’ora, ma la direzione artistica potrebbe aver annunciato la canzone vincente alla stampa in anticipo per esigenze di stampa con i giornali.



Per sapere com’è stato deciso il vincitore di Sanremo 2020, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata contenente tutte le informazioni sul meccanismo di voto della finalissima del Festival.