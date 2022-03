Sky apre alle nuove serie TV con Netpitch, iniziativa dedicata agli sceneggiatori italiani

Il 21 marzo prenderà il via Netpitch per Sky, un'iniziativa voluta da Sky Italia e da Writers Guild Italia, il sindacato degli sceneggiatori italiani, con l'obiettivo di dar vita a nuove produzioni seriali originali.

In seguito alla recente riorganizzazione dei canali Sky con la nascita (tra gli altri canali) di Sky Serie, appare chiara l'intenzione della media company di affermare il suo ruolo nel settore dell'intrattenimento scripted, nonché di investire in nuove produzioni Sky Original, che possano seguire la via del successo di prodotti come Gomorra, 1992, The Young Pope.

Alla ricerca di nuove idee e storie, Sky e Writers Guild Italia danno vita a un'iniziativa di selezione dei progetti in modalità "blind", in cui le identità degli autori dei progetti proposti resteranno ignote fino alla fase finale della selezione.

Gli sceneggiatori potranno proporre la propria idea in linea con il format già usato nelle passate edizioni, cioè sviluppando il proprio progetto in 3 fasi: logline, sinossi e concept. Una volta superati questi tre step di selezione, gli autori accederanno alla selezione finale: un pitch riservato nel quale potranno presentare il loro progetto di serie TV a Sky.

"Il nostro pubblico si aspetta da noi storie in grado di appassionarlo, farlo riflettere, intrattenerlo in maniera originale" spiega Sonia Rovai, direttrice delle Produzioni Scripted per Sky Italia. "In continuità con il Netpitch 2021 fra scrittori e produttori, siamo molto felici di dare il via con Writers Guild Italia a questa ulteriore opportunità di confronto. Nuove idee, nuove potenziali storie da raccontare ad un pubblico divenuto ormai esigente e appassionato, in un mercato mai così ricco e stimolante".

Il presidente dell'associazione sindacale Giorgio Glaviano parla invece di "una nuova stagione per gli sceneggiatori, che avranno la possibilità - per la prima volta in maniera regolata - di avere un confronto diretto con uno dei più importanti player dell'audiovisivo".

Il prossimo 14 marzo Sky e WGI annunceranno in un webinar aperto a tutti le modalità di partecipazione al Netpitch. In seguito, sarà reso pubblico il regolamento con tutti i dettagli del processo di selezione.

Non solo produzioni originali: di recente, grazie a un accordo con NBCUniversal, il servizio streaming Peacock è arrivato in Italia su Sky, nel già corposo catalogo di Sky TV e NOW.