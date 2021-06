Sky, in arrivo quattro nuovi canali: Pif e Kaley Cuoco tra i protagonisti dei nuovi show

Oltre alle serie in arrivo su Sky e NOW a luglio, la piattaforma satellitare sta preparando una vera e propria rivoluzione nei suoi palinsesti. Dal prossimo 1° luglio saranno infatti disponibili quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Su ognuno dei canali saranno visibili nuovi interessanti contenuti.

Tra i programmi di Sky Serie, per esempio, c'è The Flight Attendant con Kaley Cuoco, che dopo aver recitato il ruolo di Penny in The Big Bang Theory si è messa alla prova con un nuovo progetto, di cui è anche produttrice. Altri volti noti che animeranno i palinsesti sono Fabio De Luigi (Ridatemi mia moglie) e Gabriele Muccino (A Casa tutti Bene – La Serie).

Su Sky Documentaries, invece, vedremo Pif in Il Testimone, oltre a un documentario originale (Sic è il titolo provvisorio) che sarà realizzato in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del motociclista Marco Simoncelli. Tra i titoli in programma c'è anche Sarah - La Ragazza di Avetrana, per la regia di Christian Letruria.

Produzioni legate a temi ambientali sono quelle che ci attendono su Sky Nature. Vedremo tra le altre cose una produzione originale con l'intervento della cantautrice Francesca Michielin, oltre a L'Orso Marsicano, realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e a un concerto legato a tematiche ambientali in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia.