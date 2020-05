Sky Atlantic: è in arrivo un canale dedicato alle serie TV al femminile

Dall'8 al 28 maggio Sky accende uno spazio tutto nuovo dedicato al mondo femminile del piccolo schermo. Sul canale 111 sarà disponibile Sky Atlantic Confidential, con alcuni dei titoli più iconici delle serie tv che hanno per protagonisti dei personaggi femminili. Da Sex and the City a Caterina la Grande, l'intrattenimento non mancherà di certo.

Sky Atlantic Confidential sarà un pop-up channel powered by Vanity Fair, con titoli nazionali e internazionali che hanno raccontato in maniera differente l'universo femminile.

Inoltre dal lunedì al venerdì saranno proposte ogni giorno le interviste di Vanity Fair ad alcuni dei volti più in vista dello spettacolo e della cultura.

Una collezione dedicata sarà disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.



Serie tv che includono grandi star del calibro di Nicole Kidman, Meryl Streep, Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Laura Dern, Kate Winslet e Helen Mirren. S'inizia l'8 maggio con una serie iconica come Sex and the City.

In seguito sarà la volta di titoli come The L Word, serie tv rivoluzionaria con protagonista Jennifer Beals, che celebra l'amicizia, l'amore e l'orgoglio LGBTQ+, Girls, firmato e interpretato da Lena Dunham.

Sul canale saranno disponibili comunque anche titoli molto recenti come Big Little Lies, The Affair, Veep, Euphoria, Sharp Objects e Mildred Pierce.

Su Sky arriverà anche il canale Sky Cinema Dreamworks, mentre tra le produzioni, Sky lavorerà ad una serie prodotta dai fratelli D'Innocenzo.