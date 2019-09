Sky Atlantic porterà Watchmen in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti

Nessun'attesa per Watchmen, la nuova serie HBO creata da Damon Lindelof che fungerà da sequel per l'osannata serie a fumetti del 1986 creata da Alan Moore e Dave Gibbons e pubblicata da DC Comics.

Dopo la conferma della data della messa in onda del primo episodio e la pubblicazione di un nuovo teaser in vista del New York Comic-Con, ecco che Sky Atlantic ha confermato su Twitter che lo show tv arriverà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti: la notizia è arrivata pochi minuti fa, quando l'account ufficiale di Sky Atlantic Italia ha risposto alla domanda diretta da un fan.

Al momento non sono note le modalità di messa in onda, ma è presumibile che saranno non troppo diverse da quelle che il canale ha usato con Il Trono di Spade e Westworld negli ultimi anni: versione sottotitolata alle 3:00 del mattino del giorno della messa in onda e poi replica sempre originale e sottotitolata alle 21:00 dello stesso giorno, con la versione doppiata in italiano in arrivo una settimana dopo.

Non possiamo ancora confermare ufficialmente questi orari, ma è facile dedurre che alla fine si opterà per procedure simili.

Per il momento, comunque, se temevate di dover aspettare giorni o settimane per vedere la serie tv di Watchmen, potete tirare un sospiro di sollievo.