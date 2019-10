Su Sky Atlantic la serie apocalittica tedesca 8 Giorni alla Fine

Prosegue su Sky Atlantic la programmazione di 8 Giorni alla Fine, la serie apocalittica prodotta in Germania da NEUESUPER e sbarcata in Italia per la prima volta lo scorso 23 settembre proprio sul canale satellitare.

Quelli che andranno in onda stasera sono gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione dello show, composta di 8 episodi in totale. Gli episodi in questione andranno in onda rispettivamente alle 20:15, alle 21_15 e alle 22:05 di stasera.

8 Giorni alla Fine parla di una catastrofe che sta per abbattersi sul nostro pianeta: mancano infatti soltanto 192 ore, corrispondenti appunto ad 8 giorni, allo schianto del gigantesco asteroide Horus sull'Europa Centrale, che significherà morte praticamente certa per tutti gli abitanti della Terra. La narrazione si divide quindi tra i vani tentativi degli Stati Uniti di distruggere l'asteroide bombardandolo e i disperati tentativi di fuga della popolazione europea.

Per la regia di Michael Krummenacher e Stefan Ruzowitzky e la sceneggiatura di Peter Kocyla, Rafael Parente e Benjamin Seiler, 8 Giorni alla Fine conta nel cast i nomi di Mark Waschke (Uli Steiner), Christiane Paul (Susanne Steiner), Fabian Hinrichs (Herrmann), Nora Waldstätten (Marion), Murathan Muslu (Deniz Kara), Devid Striesow (Klaus Frankenberg), Henry Hübchen (Egon), David Schütter (Robin), Anna Lena Klenke (Leonie Steiner), Thomas Prenn (Ben).