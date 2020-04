Sky dedica un intero canale alle sue serie e dal 10 al 13 aprile tutto Gomorra

Dal 3 al 16 aprile il canale 111 di Sky sarà dedicato interamente alle serie TV, lo spettatore potrà quindi rivedere gli episodi più amati delle sue serie Sky preferite, dall'iconica Romanzo criminale alla più recente The Outsider tratta da Stephen King.

A partire da domani il canale 111 di Sky sarà messo a disposizione degli amanti della serialità televisiva per rivivere tutte le emozioni dei titoli cult da Romanzo Criminale a ZeroZeroZero, Chernobyl, Il Miracolo, The Young Pope e The New Pope, The Outsider, Big Little Lies, Catch-22, Euphoria, The Loudest Voice, His Dark Materials, Yellowstone e tante altre e sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV.

Tutti gli episodi, di tutte le stagioni, di tutte le serie TV Sky più amate. Tutto in un unico canale, attivo per due settimane. Al canale 111 di Sky si accende, dal 3 al 16 aprile, SKY ATLANTIC MARATONE, un unico canale dove (ri)vivere le emozioni delle migliori serie tv, dalle più recenti a quelle più amate del passato, la maggior parte delle quali anche disponibili sempre on demand su Sky e NOW TV, insieme a molto altro da scoprire o rivedere. Ben 21 titoli per un vero e proprio best of che spazia dalle principali serie Sky Original.

Fino a due maratone al giorno per quattordici giorni, per continuare a offrire al pubblico, soprattutto in giorni di permanenza forzata a casa come quelli che viviamo, quante più alternative possibile, mettendo a sua disposizione tutto il meglio delle serie Sky, non stop e per intero. E dal 10 al 13 aprile, inoltre, il canale si declinerà in una maratona interamente dedicata a GOMORRA, la serie italiana che ha battuto ogni record. Quattro giorni per quattro stagioni cult vendute in più di 190 territori nel mondo, in occasione del debutto su Sky Cinema, il 13 aprile in prima serata, de L'immortale, il grande successo targato Vision Distribution prodotto da Cattleya che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, anche regista del film.

Di seguito la programmazione completa di SKY ATLANTIC MARATONE: