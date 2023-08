Su Sky e NOW sta arrivando una serie HBO creata da un premio Oscar e con un cast da urlo

Se siete abbonati Sky o frequentate i lidi streaming della piattaforma di streaming on demand NOW, vi segnaliamo l'imminente uscita di una nuova serie targata HBO creata da un acclamato autore Premio Oscar e interpretata da un cast semplicemente da urlo.

Stiamo parlando ovviamente della seconda stagione di The Gilded Age, di cui in queste ore è stato anche diffuso il teaser ufficiale (disponibile in calce all'articolo), e che sarà in arrivo da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: la serie racconta l’età dorata americana di fine XIX secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. The Gilded Age è scritta e creata dal premio Oscar Sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia), una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, e vanta un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti Carrie Coon di The Leftovers, ma anche Christine Baranski (The Good Wife), Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…) e Morgan Spector (Il complotto contro l’America).

Questa nuova stagione racconta di come Bertha deciderà di sfidare la signora Astor e il vecchio sistema, lavorando non solo per prendere piede nella società, ma per assumerne potenzialmente un ruolo di primo piano mentre suo marito George affronta la propria battaglia contro un sindacato in crescita nella sua acciaieria di Pittsburgh. Nella Brook House, Marian continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo, intanto a Brooklyn, la famiglia Scott inizia a riprendersi da una scoperta scioccante e Peggy attinge al suo spirito attivista attraverso il suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.

Se amate i drammi in costume, godetevi il trailer di The Gilded Age 2 disponibile qui sotto.