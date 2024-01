Sky e NOW si confermano la casa delle migliori serie tv del momento dopo gli Emmy Awards

La 75esima cerimonia degli Emmy Awards, i prestigiosissimi premi alle eccellenze dell'industria televisiva americana, si è conclusa di riflesso con la vittoria di Sky e NOW, che si sono confermate la casa italiana delle migliori serie tv del momento.

Tantissime le serie tv disponibili in esclusiva su Sky e NOW che l'hanno fatta da padrone agli Emmy 2023: prima tra tutte Succession, eletta miglior serie drammatica dell’anno e vincitrice di ben 6 Primetime Emmy Awards, oltre ad essere stata la serie tv più nominata dell'anno con ben 27 candidature e la più premiata quest'anno dalla Television Academy (ex-aequo con The Bear). Da segnalare anche che la serie Sky Exclusive ha fatto suoi anche gli Emmy per la miglior regia in una serie drammatica (a Mark Mylod per l’episodio “Le nozze di Connor”) e quello per la miglior sceneggiatura (a Jesse Armstrong ancora per “Le nozze di Connor”, terzo episodio della stagione finale).

Inoltre, sempre su Sky potete trovare The White Lotus, The Last of Us e House of the Dragon: la prima è stata tra le serie tv più nominate in assoluto con ben 23 candidature, mentre la seconda risulta in palmares tra le più vittoriose, dato che - sebbene uscita sconfitta dalla serata principale - ha ottenuto un totale di 8 Creative Arts Emmy.

