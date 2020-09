Sky: ecco tutte le nuove serie in arrivo, da Gomorra a Diavoli

L'offerta Sky si arricchirà notevolmente nei prossimi tempi: l'azienda ha rivelato tutte le serie attualmente in produzione, tra le quali spiccano interessanti progetti con protagonisti Luca Zingaretti, Salmo e Francesco Totti.

Alle serie Sky uscite a settembre 2020 andranno infatti ad aggiungersi diverse novità e di seguito vi segnaliamo la lista completa degli annunci:

Il Re : un prison drama che vedrà protagonista Luca Zingaretti nel ruolo di un direttore di un carcere di frontiera.

: un prison drama che vedrà protagonista Luca Zingaretti nel ruolo di un direttore di un carcere di frontiera. Ridatemi mia moglie : una commedia in due parti che vede la collaborazione di Alessandro Genovesi e Fabio De Luigi, adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back.

: una commedia in due parti che vede la collaborazione di Alessandro Genovesi e Fabio De Luigi, adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back. Christian : racconto in sei puntate a metà strada tra il sovrannaturale e il supereroistico. Edoardo Pesce interpreterà Christian, un violento scagnozzo di Roma che scoprirà di avere poteri miracolosi.

: racconto in sei puntate a metà strada tra il sovrannaturale e il supereroistico. Edoardo Pesce interpreterà Christian, un violento scagnozzo di Roma che scoprirà di avere poteri miracolosi. Blocco 181 : la prima serie di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, in cui il cantante figura come produttore creativo, musicale e attore.

: la prima serie di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, in cui il cantante figura come produttore creativo, musicale e attore. Anna : seconda serie Sky di Niccolò Ammaniti, le cui riprese si concluderanno a breve.

: seconda serie Sky di Niccolò Ammaniti, le cui riprese si concluderanno a breve. Gomorra : la quinta stagione segnerà il finale della serie con Salvatore Esposito, tra nuovi scontri tra le varie famiglie mafiose e grandi ritorni.

: la quinta stagione segnerà il finale della serie con Salvatore Esposito, tra nuovi scontri tra le varie famiglie mafiose e grandi ritorni. Speravo De Morì Prima : Pietro Castellitto interpreterà il leggendario capitano della Roma, Francesco Totti, in una storia che ripercorrerà le origini del calciatore.

: Pietro Castellitto interpreterà il leggendario capitano della Roma, Francesco Totti, in una storia che ripercorrerà le origini del calciatore. Diavoli: dopo il successo della prima stagione, la serie sull'altra finanza con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey è pronta a tornare e le nuove puntate sono attualmente in fase di scrittura.

Oltre alle produzioni originali arriveranno anche film e serie come We are who we are di Luca Guadagnino (dal 9 ottobre), Romulus di Matteo Rovere, Cops - Una banda di poliziotti, Thethird Day con Jude Law, Barlume e Intergalactic. Nel frattempo vi rimandiamo ai migliori film Sky del mese