Sky: da ottobre alcuni canali Disney, Fox e National Geographic non saranno più visibili

Gli effetti dell'arrivo di Disney+ iniziano a farsi sentire anche nella programmazione delle pay-tv. Sky ha annunciato, infatti, che alcuni canali Disney, Fox e National Geographic non saranno più visibili a partire dal 1 ottobre 2019.

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, Sky ha specificato che il motivo è dovuto alla scadenza della licenza dei diritti, che non è stata rinnovata e potrebbe significare che diversi dei programmi coinvolti convergeranno sulla nuova piattaforma di streaming della Casa di Topolino.



Nello specifico, leggiamo che "non saranno più visibili i canali Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People del pacchetto Sky TV e i canali Disney XD e Disney in English del pacchetto Sky Famiglia".

Per il momento continueranno a essere inclusi nei pacchetti i canali le cui licenze sono ancora in corso, ossia "Fox, Fox Life, Fox Crime nel pacchetto Sky TV e National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior e Baby TV nel pacchetto Sky Famiglia".



Sky ha anche specificato che non verranno persi tutti i contenuti dei canali che smetteranno di essere trasmessi e che alcuni verranno dunque dirottati su quelli ancora disponibili, come nel caso di Simpson, Griffin e American Dad, che andranno in onda su Fox.



Ricordiamo che Disney+ debutterà il 12 novembre e che sono stati aperti i preordini per il pubblico americano. In attesa di scoprire la data di lancio in Italia, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2020, potete guardare quello che dovrebbe essere il catalogo disponibile all'inizio, ma che sarà arricchito con buone probabilità, visti questi cambiamenti con le licenze date a Sky.