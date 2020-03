Sky produrrà una serie TV sceneggiata dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo

Dopo il grande successo dei Fratelli D'Innocenzo alla Berlinale 70, non ci stupisce la decisione di Sky di affidare la sceneggiatura e la regia della prossima serie TV prodotta dall'emittente ai due fratelli premiati a Berlino.

I due sono stati premiati durante la manifestazione con un Orso d'argento per la sceneggiatura grazie al loro lavoro in "Favolacce" attirandosi inoltre gli elogi dall'importane giuria presente nel festival cinematografico. La serie, attualmente senza nome, verrà girata nel corso del 2021, ecco i commenti dei due autori alla notizia: "Siamo orgogliosi e grati di essere gli autori e realizzatori della prima produzione in house italiana di Sky Studios, un noir investigativo che indaga l'animo umano in tutta la sua abissale complessità. Lavorare assieme ad un team fortemente orientato a produrre contenuti innovativi è sempre stato il nostro principale parametro di ricerca per realizzare progetti audiovisivi in televisione e platform".

Anche Nicola Meccanico, EVP Programming di Sky Italia si è dichiarato entusiasta di questo progetto, che arricchirà il catalogo delle serie originali dell'emittente televisiva con un'opera originale.

Se siete curiosi di conoscere l'opera vincitrice di un Orso d'Argento vi lasciamo con il trailer di Favolacce, pellicola che farà il suo debutto nei cinema italiani a partire dal prossimo 16 aprile.