Sky rinnova per la seconda stagione Temple, basata su una serie norvegese

La serie crime Temple, in onda dallo scorso settembre nel Regno Unito su Sky One, è stata rinnovata per la seconda stagione. La pay-tv ha ordinato otto nuovi episodi della serie con con Mark Strong, Daniel Mays e Carice Van Houten, tratta dalla norvegese Valkryien.

Prodotta da Hera Pictures, Temple racconta la storia di Daniel Milton (Mark Strong), un rispettato chirurgo che si ritrova attirato in un sottobosco fatto di criminali e rapinatori di banche per salvare la vita di sua moglie, creando una clinica illegale con il disturbato ma pieno di risorse Lee (Daniel Mays), nella vasta rete di tunnel sotto la stazione della metropolitana di Temple a Londra. A loro si uniscono presto Anna (Carice Van Houten, nota per aver interpretato Melisandre in Game of Thrones), una ricercatrice medica il cui passato è intrecciato con quello del rapinatore di banche Jamie (Tobi King-Bakare). Daniel fa del suo meglio per destreggiarsi con questa famiglia disfunzionale, sfidando i suoi confini morali di marito, amico e medico.

Il finale della prima stagione andrà in onda stasera (1° novembre) nel Regno Unito, con un potente cliffhanger. La seconda stagione inizierà un mese dopo gli eventi della prima, con i personaggi riuniti a fare i conti con i crimini che hanno cercato di seppellire e che stanno venendo a galla.

"Daniel Milton è un personaggio complesso e stimolante da interpretare" ha dichiarato Strong, "e dopo aver lasciato il pubblico in sospeso con un finale ferma il cuore, so che la seconda stagione porterà gli spettatori in un vortice ancora più selvaggio. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare di nuovo con il brillante team di Sky."

Intanto Sky ha rinnovato la partnership con Warner Media.