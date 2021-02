Sky Rojo, il trailer della serie dei creatori di La Casa di Carta in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo teaser trailer per la serie Sky Rojo, che arriva direttamente dei creatori di La Casa di Carta Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, in uscita il prossimo 19 marzo 2021. Lo show sarà composto da otto episodi di 25 minuti ed è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Fanno parte del cast Verónica Sanchez nei panni di Coral, Lali Espósito nei panni di Wendy e Yany Prado sarà Gina. Alle tre donne si unisce un altrettanto impressionante gruppo di antagonisti composto da Asier Etxeandia che sarà Romeo, Miguel Ángel Silvestre nei panni di Moisés ed Enric Auquer nei panni di Christian.



La serie racconterà la storia di Coral, Wendy e Gina mentre scappano in cerca di libertà e vengono inseguite da Romeo, il loro magnaccia del Las Novias Club, e i suoi scagnozzi, Moisés e Christian. Insieme, le donne intraprendono un viaggio frenetico e caotico durante il quale devono affrontare pericoli di ogni tipo e vivere ogni secondo come se fosse l'ultimo, rafforzando la loro amicizia e scoprendo la cosa più importante: che insieme sono più forti e hanno più opzioni per recuperare le loro vite.



La serie è stata girata a Madrid e nelle Isole Canarie di Tenerife, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López e Mercedes Rodrigo si sono uniti a Pina e Martínez firmando la sceneggiatura.



Non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita per la seconda stagione, che sarà composta sempre da otto episodi, ma questo show potrebbe diventare la nuova ossessione degli spettatori di Netflix.



Scoprite nei nostri approfondimenti quanto guadagnano gli attori di La Casa di Carta e a cosa si sono ispirati Álex Pina ed Esther Martínez Lobato per creare La Casa di Carta.