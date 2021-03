Sky Rojo, il trailer della nuova serie Netflix di Alex Pina: è la nuova Casa di Carta?

"In questa corsa per la libertà, ogni secondo potrebbe essere l'ultimo". Così Netflix presenta il trailer ufficiale di Sky Rojo, la nuova serie sviluppata dai creatori de La Casa di Carta Álex Pina ed Esther Martínez Lobato in arrivo a breve sulla piattaforma.

Lo show racconta la storia di tre ballerine del locale Las Novias Club - Coral, Wendy e Gina - che scappano in cerca della libertà mentre vengono inseguite da Moisés e Christian, gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme, le protagoniste si lanciano in un viaggio frenetico e caotico durante il quale devono affrontare pericoli di ogni tipo. Il loro unico piano è cercare di sopravvivere per altri cinque minuti.

Nel cast troviamo Veronica Sanchez, Lali Esposito e Yani Prado nei panni delle tre protagoniste. A loro si unisce un gruppo di antagonisti composto da Asier Etxeandia nel ruolo di Romeo, Miguel Angel Silvestre nei panni di Moises e infine Enric Auquer nelle vesti di Christian.

Composta da 8 episodi della durata di 25 minuti, la prima stagione di Sky Rojo debutterà su Netflix il prossimo 19 marzo. Vi ricordiamo che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.

