Sky Serie e Sky Investigation, nascono i due nuovi canali tematici: scopriteli!

Gli abbonati di Sky appassionati di serie TV potranno presto gioire per l'arrivo di quattro nuovi canali , tra cui due che andranno ad ampliare l'offerta seriale a loro disposizione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Come riportato già in precedenza, Sky aggiungerà altri quattro canali al suo catalogo, due dedicati alla natura e ai documentari (chiamati, per l'appunto, Sky Nature e Sky Documentaries), e altri due maggiormente improntati sull'intrattenimento seriale (Sky Serie e Sky Investigation).

Su Sky Serie potremo trovare un po' di tutto, dai must agli Original, mentre su Sky Investigation si darà spazio ai thriller, i noir, i procedural e al true crime.

Nella email informativa ricevuta dagli abbonati al servizio, inoltre, è stato specificato anche che nei prossimi mesi potremo assistere all'arrivo di circa 40 nuovi titoli Sky Original, tra i quali naturalmente troveranno posto numerose serie tv. Ciò conferma dunque la volontà della piattaforma di continuare a investire sempre più su produzioni proprie, com'è d'altronde comprensibile, considerando il successo che hanno avuto stanno avendo serie come We Are Who We Are o Speravo de Morì Prima.

Per ora non sappiamo ancora se questi nuovi canali andranno a sostituire il pacchetto FOX, o se saranno un'aggiunta a parte, ma assieme alla decisione di estendere l'accordo con Mediaset Premium per mantenere i diritti di trasmissione di Premium Crime, Premium Action, Premium Stories e Premium Cinema (1, 2 e 3).