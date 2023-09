Sky, la serie tv sull'incredibile storia dei Narcos di Liverpool: altro che Peaky Blinders

Oltre alla nuova serie tv action Drift, su Sky sta per arrivare anche una nuova serie dedicata all'incredible storia dei Narcos di Liverpool, intitolata proprio Liverpool Narcos.

Erano gli inizi degli anni Ottanta quando la città di Liverpool divenne l'epicentro di un boom della droga che avrebbe cambiato per sempre la Gran Bretagna: Liverpool Narcos, una docu-serie Sky Original in tre episodi che saranno tutti disponibili dal 23 settembre su Sky Documentaries e in streaming su NOW, oltre che on demand, ripercorre gli avvenimenti dell’epoca, grazie a un accesso senza precedenti ad alcuni dei più principali attori coinvolti nel traffico internazionale di droga della città.

La serie rivela come le ondate di eroina, cocaina e infine ecstasy che si sono abbattute su Liverpool tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, non solo hanno offerto nuove opportunità ai criminali, ma hanno anche trasformato la cultura di tutto il mondo occidentale. Liverpool divenne il centro di un ingente traffico di droga che stava esplodendo a livello globale: questo portò allo sviluppo di scambi tra i cartelli della droga in Sud America e grandi città europee portuali come Liverpool stessa, Napoli e Marsiglia. La genesi del moderno traffico di droga è raccontata dai protagonisti dell’epoca: trafficanti, baroni della droga, giovani spacciatori emergenti, doganieri e agenti di polizia. Questa è la storia di come la droga è diventata mainstream e di come lo spaccio è diventato un business multimiliardario.

Per altre novità scoprite il nuovo film romantico con Lily James.