Sky sperimenta con il pilota televisivo del podcast 'The Receipts'

Sky sta provando a portare dei volti nuovi in televisione, secondo quanto riportato da Deadline. La pay tv ha infatti collaborato con So Television nella produzione del pilota televisivo del podcast The Receipts.

Al momento non si sa ancora se da questo primo episodio verrà sviluppata una serie intera, ma sembra che l'operazione rientri nel tentativo più ampio, da parte dell'emittente, di riflettere al meglio la composizione della popolazione britannica nelle proprie trasmissioni. Si tratta di un percorso avviato da Sky nel 2014, quando il 20% delle persone comparse in una serie o programma apparteneva a una minoranza. Nel 2018 si è saliti al 28%.



The Receipts è un podcast nato nel 2016 e presentato da Milena Sanchez, Audrey Indome e Tolani Shoneye. Nell'arco degli 80 episodi pubblicati, sono stati affrontati argomenti come il sesso, le relazioni, la misoginia e i problemi mentali.

Al momento, le tre conduttrici sono impegnate in un tour in tutto il Regno Unito, dove in questi anni si sono guadagnate una fanbase molto fedele. Lo show è stato descritto in termini per lo più positivi, in particolare per come tratta diversi problemi che riguardano le donne di colore. La mancanza di filtri è un altro dei punti forti, così come il senso di comunità che ha aiutato a creare.



