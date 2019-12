Sky Studios firma un accordo di distribuzione con Merman TV

Sky Studios, il nuovo studio dedicato alla produzione del colosso della pay tv, ha firmato un accordo di finanziamento e distribuzione con la Merman TV di Sharon Horgan (creatrice della sitcom Catastrophe) e Clelia Mountford. L'accordo copre per due anni i costi generali e di sviluppo di Merman TV.

"Quando abbiamo lanciato Sky Studios dicevamo che volevamo lavorare con i migliori creativi europei, ed è esattamente quello che sono Sharon e Clelia" ha dichiarato Gary Davey, CEO di Sky Studios. "Insieme hanno una capacità unica di guardare da un'altra prospettiva l'ordinario e renderlo strepitosamente divertente, facendoti prendere a cuore i loro personaggi lungo la strada."

Sky e Merman, che ha vinto tre premi BAFTA nelle categorie televisive, hanno già lavorato insieme per Frayed, una co-produzione con la ABC in Australia. Con il nuovo accordo, la società di Sharon Horgan dovrebbe sviluppare nuovi drammi e commedie nel Regno Unito.

"Siamo lieti di avere l'opportunità di portare la nostra fantastica relazione con Sky Studios a un livello superiore, poiché ci aiuteranno a condividere le nostre storie in tutto il mondo" è il commento di Horgan e Mountford. "Questa collaborazione significa che non solo possiamo realizzare ancora più commedie Merman, ma anche le nostre ambizioni nello spazio drammatico."

Tra i più recenti spettacoli di Merman TV, fondata nel 2014, ci sono Divorce per HBO, This Way Up per Channel 4 e Hulu e Motherland per la BBC.

Dai un'occhiata alle serie tv che vedremo su Sky a dicembre. Nei giorni scorsi è stata anche rivelata la data di uscita di The New Pope, la serie Sky diretta da Paolo Sorrentino.