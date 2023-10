Sky svela Unwanted, la serie tv sui migranti da vedere se avete amato Io capitano

Dopo il ritorno di Das Boot 4, Sky torna a raccontare le insidie del mare con Unwanted: Ostaggi del Mare, nuova ambiziosa serie tv con protagonista Marco Bocci in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 novembre.

Unwanted – Ostaggi del Mare è una serie in otto episodi prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, liberamente tratta da “Bilal” (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione. La storia racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave: la situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave.

Creata da Stefano Bises, Unwanted – Ostaggi del Mare è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz.

Insomma la serie perfetta se avete amato Io capitano di Matteo Garrone, recentemente scelto dall'Italia per rappresentare il nostro cinema agli Oscar 2024.