Sky svilupperà il remake di Hotel Beau Séjour, il 'True Detective belga'

A quanto rivela in esclusiva Deadline, Sky sta sviluppando un remake di Hotel Beau Séjour, serie poliziesca belga che per i suoi elementi soprannaturali è stata paragonata a True Detective. Si tratta del primo remake di una serie europea dopo Temple, adattamento della serie norvegese Valkyrien.

Hotel Beau Séjour è una serie drammatica in lingua fiamminga, che racconta la storia dell'adolescente belga Kato Hoeven. Nel piccolo villaggio di Lanklaar, nel Limburgo, vicino al confine con l'Olanda, la ragazza si sveglia all'Hotel Beau Séjour e trova un cadavere insanguinato nella vasca da bagno - il suo. Non ha ricordi del giorno prima della sua morte o del perché fosse lì. Scopre presto che cinque persone sono in grado di vederla e comunicare con lei, mentre cerca disperatamente di scoprire chi è il responsabile del suo omicidio e perché è stata uccisa.

La serie originale è stata lanciata in Belgio sulla rete Eén nel 2017. La protagonista è interpretata dalla giovane Lynn Van Royen. Hotel Beau Séjour è andato in onda anche in Francia e Germania su ARTE, nel Regno Unito e fa parte del catalogo Netflix di altri Paesi europei. Ha raccolto notevoli consensi da parte della critica, e un maestro dell'horror come Stephen King l'ha definito su Twitter "eccentrico, brillante e stranamente toccante" anche per chi non è esattamente un fan del genere.

Al momento non si conoscono altri dettagli sulla produzione né sulla data di uscita. Chi non avesse familiarità con la serie HBO chiamata in causa per il paragone può rileggere la recensione della stagione 3 di True Detective, che potrebbe avere anche una quarta stagione.