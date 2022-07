Sky, tantissime serie tv in uscita: da House of Dragon a Django, l'elenco completo!

Dopo il palinsesto di Sky Cinema per i prossimi mesi del 2022, diamo uno sguardo anche all'elenco delle nuove serie tv in uscita su Sky tra la fine del 2022 e la prima parte del 2023, per una stagione di prime visioni che si preannuncia a dir poco ricchissima.

Sono infatti 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, di cui 60 solo italiani, proposti da Sky nel 2022: numeri che ne fanno la prima piattaforma pay per produzione di serie tv in Italia, con 26 titoli originali prodotti negli ultimi 3 anni. La ricca line-up di contenuti originali, dopo Christian, Il Re, la seconda stagione di Diavoli e Blocco 181 viste nei mesi scorsi, vedrà il ritorno di Petra, il debutto di una novità assoluta come Il Grande Gioco, i nuovi episodi di Romulus e de I delitti BarLume, e le attesissime Call My Agent – Italia e il western Django, ispirato al cult di Sergio Corbucci.

Inoltre, grandi novità in sviluppo si aggiungono alla lista dei progetti originali, frutto della forza produttiva e creativa europea di Sky Studios - da M. Il Figlio del Secolo e La città dei vivi, ai nuovi annunci: L’Arte della Gioia di Valeria Golino, la serie tv sugli 883 Hanno ucciso l Uomo Ragno, dramedy sulla vera storia degli 883 e ovviamente il chiacchieratissimo Dostoevskij, con Filippo Timi protagonista diretto dai fratelli D’Innocenzo, con Sky per la loro prima serie tv.

A questi titoli si aggiungono poi le numerosissime serie d’acquisizione, tra le più attese e premiate del panorama mondiale, un catalogo amplissimo di circa 450 titoli complessivi l’anno, con 100 prime visioni assolute spalmate sui tre canali interamente dedicati alle serie tv: Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Il titolo più atteso dell'anno è sicuramente House of Dragon, prequel spin-off di Game of Thrones in arrivo dal 22 agosto, in esclusiva e in contemporanea con l’America, oltre alle nuove stagioni di Succession ed Euphoria, della Sky Original UK This England sui primi mesi da Premier di Boris Johnson e l’amatissima quinta stagione di Yellowstone con Kevin Costner.

Un programma ricchissimo che sarà aggiornato continuamente nei prossimi mesi, dunque continuate a seguirci per tutte le novità!