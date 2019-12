Sky trasmetterà uno speciale in cui scopriremo le sorti dei concorrenti di Masterchef 8

In attesa della nona stagione di Masterchef, che andrà in onda a partire dal 19 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, l'emittente trasmetterà uno speciale dedicato ai concorrenti dell'anno scorso, per scoprire come è cambiata la loro vita.

L'appuntamento con MasterChef - Un anno dopo, questo il nome del programma, è fissato per giovedì 12 dicembre alle 19, prima della finale di X Factor.



Così, dopo aver dato un primo sguardo ai giudici di Masterchef 9, che saranno Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, i fan dello show culinario possono scoprire, in particolare, le sorti della vincitrice dell'ultima edizione, Valeria Raciti, e dei due finalisti Gilberto Neirotti e Gloria Clama.



Durante quest'anno, i tre hanno cercato di sfruttare quanto appreso durante il programma per dare una svolta alla propria carriera lavorativa e Sky ha fornito qualche anticipazione di quello che si vedrà.

Nel caso della vincitrice Valeria, grata a Masterchef perché le ha dato "la possibilità di mettermi al primo posto”, c'è stata l'opportunità di fare diverse esperienze in tutto il mondo, inclusa Dubai, dove ha potuto lavorare insieme allo chef Locatelli.

Gilberto, invece, ha trovato lavoro nella brigata di cucina di Mattia Bianchi al Byblos Art Hotel Villa Amistà, dove è diventato responsabile di partita. Infine, Gloria ha imparato ad avere più fiducia in se stessa e ha aperto il proprio locale.