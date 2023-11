Skyler di Breaking Bad tra i personaggi più odiati? I fan la difendono: 'È misoginia'

Secondo Vince Gilligan, Anna Gunn di Breaking Bad non merita tanto odio, soprattutto considerando gli insulti deplorevoli che le vengono rivolti da una parte del fandom; ma l'opinione di Gilligan non è un caso isolato, perché molti altri appassionati dello show difendono a spada tratta l'interprete di Skyler White.

Tutto è iniziato da un sondaggio sul popolare sito di intrattenimento Ranker, nel quale figurano i personaggi più odiati delle serie TV. Con oltre novemila voti, il personaggio di Anna Gunn ricopre la diciassettesima posizione, tra Roose Bolton di Game of Thrones e Lori Grimes di The Walking Dead (ma la classifica è in costante mutamento). "Disprezzate Skyler White per le ragioni più misogine" scrive l'utente ras ali, "lei in realtà non fa parte di questa lista".

L'utente Who?, invece, si concentra sulla prospettiva narratologica: "Stiamo assistendo al percorso di Walt, Skyler è un personaggio funzionale nel causare attriti... Insomma, viene letteralmente progettata per apparire antipatica, perché ostacola gli obiettivi del marito. No, non parliamo di misoginia; semplicemente, negli intenti originali della serie avrebbe dovuto non piacere al pubblico".

Così aggiunge Factory Reeset: "A essere onesto, ritengo che una parte delle persone a cui [Skyler] non piaceva volesse soltanto vedere Walter perdere il controllo, mentre lei, in un certo senso, rappresentava la persona che gli impediva di farlo. Una specie di ancora di salvezza".

Infine, lapidario è il commento di steady: "Non ha fatto niente di male", a cui seguono le emoji che piangono a dirotto.

Il personaggio può piacere o non piacere, ma, in generale, è importante rispettare l'attrice e non coinvolgerla nelle emozioni provate verso la controparte narrativa; al contrario, andrebbe elogiata per il talento. Lo stesso vale per tutti gli altri professionisti nel mondo dello spettacolo. A proposito, che fine ha fatto Anna Gunn di Breaking Bad?