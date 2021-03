Slam!, arriva su HBO Max un adattamento del graphic novel di Pamela Ribon

Grazie all'universo DC, la piattaforma streaming HBO Max può già contare su un discreto numero di cinecomic e adattamenti da fumetti, ma nei prossimi mesi ci saranno altre novità in arrivo. Come riporta Comicbook.com, per esempio, sbarcherà presto sullo schermo anche una serie tratta da Slam!, graphic novel di Pamela Ribon e Veronica Fish.

Il fumetto, edito da BOOM! Studios, è ambientato nel frenetico e irriverente mondo tutto al femminile del roller derby. Ispirato alle esperienze personali da pattinatrice di Pamela Ribon, è incentrato su due giovani donne legate dall'amicizia ma divise dalla rivalità in pista.

L'adattamento televisivo trasformerà Slam! in una serie animata con episodi della durata di mezz'ora. Il progetto è una co-produzione tra BOOM! Studios, Rooster Teeth Studios e Minnow Mountain. Sarà la stessa Pamela Ribon, che ha lavorato anche a titoli come Oceania, Ralph Spacca Internet e Samatha chi?, a curare l'adattamento. La serie sfrutterà l'animazione 3D e la tecnica del rotoscopio, vista per esempio in Undone di Mindow Mountain su Amazon Prime Video (leggi qui la nostra recensione).

"Mi sento fortunata ad avere a disposizione gli studi di animazione più belli e talentuosi del mondo che collaborano per portare Slam! alla vita come serie televisiva" ha dichiarato Pamela Ribbon. "Siamo così entusiasti di realizzare questo show ruvido e traballante, emozionante e onesto su cosa significhi sacrificare la tua vita e le tue ginocchia al roller derby."

Intanto, per citare un altro adattamento dai fumetti in arrivo su HBO Max, stanno per iniziare le riprese della serie Green Lantern.