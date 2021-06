Slave I: l'astronave di Boba Fett cambia nome? I fan sul piede di guerra

Non è ancora chiaro se questa scelta sia stata presa per promuovere ulteriormente la serie Il Libro di Boba Fett o se la Disney voglia semplicemente abbandonare la parola Slave , ovvero schiavo, per evitare inutili polemiche, come hanno già fatto altri marchi. Resta il fatto che i fan non sembrano essere convinti di questa decisione e sono già sul piede di guerra. In attesa di rivedere l'astronave ne Il Libro di Boba Fett, voi cosa ne pensate di questo cambio di rotta? Fatecelo sapere nei commenti.

This is not Boba Fett’s Starship/Starfighter.

This is Slave 1. Now and always.



It’s an absolute joke that people would even consider renaming it. #BobaFett#Slave1 pic.twitter.com/fedUE7wwIl — Mistaj86 (@MistaJ86_) June 27, 2021

You know what?!



I hope in Book of Boba Fett we hear Boba call his starship the #Slave1 then through the season he has a change of heart. Then he refers the ship as #OMEGA in honor of his sister.



Then all of y’all can calm down about a stupid ship. pic.twitter.com/VOUM9RhUjj — Scotty Jayro (@TheScottJayro) June 28, 2021