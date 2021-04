Slitta il ritorno di Riverdale 5, ma arriva Stargirl 2: ecco il nuovo calendario The CW

Maggio è alle porte, il che significa che è tempo di prepararsi per le rivoluzioni dei palinsesti televisivi (anche in un anno come il 2021, che si è lasciato alle spalle un disastroso 2020). Scopriamo allora cosa ci riserva la programmazione di The CW, e quando torneranno serie come Stargirl, Riverdale e Superman & Lois.

Negli scorsi mesi, i primi con nuovi contenuti dopo i vari lockdown dovuti alla pandemia, abbiamo visto alcune delle serie di punta di The CW come Superman & Lois e Supergirl darsi il cambio per assicurarsi che i nuovi episodi di ognuna fossero pronti per la messa in onda. Per questo abbiamo avuto anche una lunga pausa per Riverdale (che a quanto pare si protrarrà ancora un po'), e non avevamo ancora avuto notizie riguardo ad altri titoli.

Adesso, tuttavia, il network americano ha diffuso il suo nuovo palinsesto, e possiamo iniziare a segnare le varie date sul calendario.

Si comincia con la terza stagione di In The Dark, che arriverà mercoledì 23 giugno (invece del 9 giugno), e si prosegue con la terza stagione di Roswell, New Mexico, in programma per lunedì 26 luglio.

Sarà poi il turno di una novità, Wellington Paranormal lo spin-off di What We Do In The Shadows, che debutterà domenica 11 luglio, mentre per l'attesa seconda stagione di Stargirl dovremo aspettare martedì 10 agosto.

Il martedì sarà poi anche il giorno di Superman & Lois, che accompagnerà Stargirl con i suoi ultimi episodi, e una volta conclusasi la serie sull'Uomo d'Acciaio, ecco che torna la cugina, Supergirl, che chiuderà la sesta e ultima stagione con i 13 episodi mancanti a partire dal 24 agosto.

La quinta stagione di Riverdale, intanto, farà ritorno mercoledì 11 agosto, e la quarta e ultima stagione di Burden of Truth inizierà giovedì 19 agosto.