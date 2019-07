Slitta l'uscita dell'edizione steelbook di Avengers: Endgame

Il collezionismo non può che essere una passione piuttosto diffusa tra i fan Marvel: tra action figure, Funko Pop, gadget ed edizioni home video di lusso, il materiale su cui investire i propri risparmi per dare un tono alla casa e rifarsi gli occhi non manca di certo.

Se appartenete alla categoria appena descritta, però, vi aspetta una piccola brutta sorpresa: chi in questi giorni ha provato a pre-ordinare l'edizione steelbook di Avengers: Endgame, infatti, si è visto recapitare da Amazon un messaggio in cui si spiega che l'uscita dello speciale Blu-ray è stata spostata dall'inizialmente previsto 4 settembre al 10 ottobre. Nulla di grave, insomma, ma comunque un mese di attesa più del previsto.

Lo slittamento sembra comunque riguardare la sola versione steelbook: le normali edizioni Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K UHD e cofanetti vari sembrano infatti destinate a mantenere l'impegno preso per il prossimo 4 settembre.

Avengers: Endgame intanto non smette di incuriosire i fan, che continuano a scoprirne nuovi dettagli e a chiedere risposte riguardo alcune curiosità: sapevate, ad esempio, perché Nick Fury non è presente durante la battaglia finale contro Thanos? Durante la battaglia stessa, inoltre, c'è un riferimento a Guardiani della Galassia vol. 2. Ulteriori dettagli sul film continueranno sicuramente a venir fuori col passare del tempo.