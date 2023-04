Slow Horse, il creatore Will Smith commenta la serie: 'La comicità è d'obbligo'

In una recente intervista, l'attore Gary Oldman e il regista Will Smith hanno commentato la loro esperienza con Slow Horses, serie drammatica targata Apple TV+ e prodotta da Sony Pictures Television Studios.

"Con i film, puoi recitare un'unica volta" ha affermato Oldman. "Amo le narrazioni lunghe, perciò ho sempre invidiato quegli attori che potrebbero interpretare lo stesso personaggio per molti, molti episodi. Stavo cercando qualcosa del genere: spie britanniche, personaggi affascinanti... e [Slow Horses] è semplicemente caduto dal cielo".

Riguardo il genere del prodotto, così aggiunge Smith: "L'equilibrio tra commedia e dramma non mi ha mai allarmato. Tutti i migliori drammi, i grandi drammi americani che più amo e che hanno avuto una forte influenza su di me – basti pensai a I Soprano, o a The Wire, – godono di una spiccata componente comedy, pur senza risentirne minimamente". Sicuramente, ad arricchire la sfera umoristica contribuisce il personaggio di Oldman, come quando, in una spassosa scena della seconda stagione, mangia rumorosamente noodles in presenza dei suoi agenti. "La scena dei noodles non è presente nei libri" ha aggiunto Smith, riferendosi ai romanzi omonimi da cui la serie trae ispirazione. "Nella sceneggiatura figura che Lamb mangia noodles fino a cadergli dalla bocca, in un gesto davvero disgustoso. È in cima alla scena, eppure quello che conta è tutto il resto e il modo in cui stava mangiando".

"Non gliene frega proprio niente [del prossimo]" ha convenuto Oldman, per il quale Slow Horses potrebbe essere l'ultimo ruolo. "Quello che vedi è quello che ottieni. C'è qualcosa di molto liberatorio nell'essere in grado di licenziare le persone e insultarle. È l'ultima operazione che vorrei svolgere con Gary, perché il cast è davvero adorabile. Ed è anche un gruppo fantastico, ma quando siamo nella scena mi diverto davvero tanto a interpretare un personaggio così odioso e maleducato". Ha infine aggiunto: "Ho mangiato 17 ciotole di spaghetti, poi mi dicono, okay, ci fermiamo per il pranzo. Ma penso proprio che avrei potuto saltarlo!".

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Slow Horse 2.