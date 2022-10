Slow Horses 2: Gary Oldman torna a fare la spia nel trailer dei nuovi episodi

Tra le nuove serie tv esclusive di Apple TV Plus in arrivo sulla piattaforma di streaming nel corso della stagione invernale, uno dei cavalli di battaglia è sicuramente Slow Horses 2, acclamata spy-story con protagonista Gary Oldman.

Dopo il successo del primo ciclo di episodi, infatti, Slow Horses è stata rinnovata per la stagione 3 e 4, con la seconda realizzata insieme alla prima e diretta da Jeremy Lovering che uscirà a partire dal 2 dicembre con i primi due episodi: nei nuovi episodi alcuni segreti della Guerra Fredda a lungo sepolti riemergono improvvisamente, minacciando di portare ad una carneficina per le strade di Londra. Quando la relazione con i russi prende una piega fatale, i nostri sfortunati eroi devono imparare a superare i propri fallimenti individuali e alzare il tiro per evitare un incidente potenzialmente catastrofico.

Slow Horses è un dramma di spionaggio basato sui romanzi della serie "Slough House" di Mick Herron: con uno humor cupo e cinico segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all'Oscar Kristin, Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, il candidato all'Oscar Jonathan Pryce e la star di House of the Dragon Olivia Cooke.

L'appuntamento con Slow Horses 2 è fissato per il 2 dicembre con i primi due episodi, che saranno seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al gran finale previsto per il 30 dicembre. Per altre serie tv spy-thriller firmate Apple TV+, guardate il trailer ufficiale di Echo 3.