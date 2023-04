Slow Horses: la serie Apple TV+ con Gary Oldman accoglie nel cast Hugo Weaving!

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Slow Horses 3, le riprese della quarta stagione dello spy-thriller di Apple TV+ con protagonista Gary Oldman sono già in corso e dal set arrivano grandi aggiornamenti sul cast.

Come riportato da Deadline, infatti, la quarta stagione di Slow Horses ha accolto nel cast Hugo Weaving, amatissima star de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e indimenticabile agente Smith nella saga di Matrix. Oltre a lui, entrano nella serie anche Joanna Scanlan (Notes on a scandal), Ruth Bradley (Guilt), Tom Brooke (Empire of Light) e James Callis (Battlestar Galactica), sempre in base allo scoop di Deadline.

Nel corso della sua carriera, premiata con uno Screen Actors Guild Award, Hugo Weaving è diventato noto in tutto il mondo per il suo ruolo di Lord Elrond di Rivendell nella versione di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli e per quello nella trilogia di Matrix a fianco a Keanu Reeves, oltre alle apparizioni nel Marvel Cinematic Universe come Teschio Rosso, in Hacksaw Ridge e Mortal Engines. Scanlan ha invece vinto un BAFTA e i suoi crediti includono Getting On, No Offence e The Accident, tra gli altri.

Ricordiamo che Slow Horses 3 e 4 non hanno ancora una data d'uscita fissata su Apple TV+, ma gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand trovano già disponibili le prime due stagioni della serie: a questo proposito, recuperate il trailer ufficiale di Slow Horses 2.