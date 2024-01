Slow Horses torna per una quinta stagione! Apple rinnova la serie con Gary Oldman

Di lento, Slow Horses, ha letteralmente soltanto il nome: la serie con Gary Oldman è stata un susseguirsi di nuovi episodi in tempo record sin dal suo esordio, con le prime due stagioni rilasciate nell'arco di un solo anno solare e la quarta prossima a succedere alla terza uscita a novembre: Apple, però, non ha intenzione di fermarsi.

La serie che ha recentemente accolto nel cast anche Hugo Weaving non sembra infatti destinata a chiudere a breve il suo ciclo vitale: se nel corso dell'anno appena iniziato assisteremo alla quarta stagione dello show, infatti, ecco che Apple TV+ si dimostra pronta ad alzare ulteriormente la posta guardando già al futuro.

È di queste ore, infatti, la notizia del rinnovo di Slow Horses per una quinta stagione: "Nella quinta stagione di Slow Horses [i protagonisti] saranno tutti diffidenti verso la nuova, bellissima ragazza del nerd Roddy Ho, ma quando degli eventi sempre più bizzarri cominceranno ad accadere in città toccherà agli Slow Horses cercare di capire in che modo tutto sia connesso" sono le parole con le quali da Apple anticipano i temi di questi nuovi episodi appena annunciati. E voi, avete già recuperato le scorse stagioni della serie con Gary Oldman? Per saperne di più, qui vi lasciamo la nostra recensione di Slow Horses.